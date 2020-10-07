Москва, 7 октября, 2020, 10:26 — ИА Регнум. От крупной страховой компании России — «Росгосстрах» — требуют выплаты более 12,3 млрд рублей. Иск от «Капитал лайф страхование жизни» арбитраж Москвы начнёт рассматривать 5 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

karel291 Здание новой Третьяковки на Крымском валу (бывший Центральный дом художника) с логотипом Росгосстрах

Исковое заявление к ПАО «Страховая компания «Росгосстрах» поступило 29 сентября, а 5 октября его приняла судья Вольская. Сумма требований — 12 334 800 000 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Капитал лайф страхование жизни», которое ранее называлось ООО «СК «РГС-Жизнь», создано в Москве в августе 2004 года для услуг по страхованию жизни. Уставный капитал фирмы — 4,1 млрд рублей. Директором ООО с 2017 года является Евгений Гуревич. Актив принадлежит ООО «Лайф инвест» (90,1% доли) и ООО «Союз». Владельцами «Лайф инвеста» являются кипрская фирма «Датлодикс инвестментс лимитед» и Алхас Сангулия. Последний был директором на сегодня ликвидированного актива «Росгосстраха» — ООО «РГС-Инвест».

Между компаниями ранее был спор о расторжении агентского договора. Иск подал «Росгосстрах», но арбитраж отказал в его удовлетворении.