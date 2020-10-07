Дальнереченск, Приморский край, 7 октября, 2020, 09:58 — ИА Регнум. В Дальнереченске Приморского края строили четыре месяца уличный дощатый туалет за более чем 400 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал госзакупок.

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Синее деревянное сооружение на две кабинки с дырками в полу появилось в городе после проведённого аукциона на сайте госзакупок.

Заказчиком закупки «Выполнение работ по устройству уличного туалета и выгребной ямы на улице Ясной, дом 13 в Дальнереченске» выступило МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». Участник аукциона был один — ООО «Строительная компания «Мастер».

Цена контракта составила 413 985,08 рубля.

В местных соцсетях идёт бурное обсуждение «шикарного, дорогого туалета за 400 тыс. рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС России проверит государственные закупки лекарств от COVID-19 в регионах по ценам выше объявленных производителями.