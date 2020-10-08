Путину — 68 лет: поздравления президенту России – трансляция

7 октября празднует день рождения президент РФ Владимир Путин. Ему исполнилось 68 лет. Поздравления главе государства поступают с самого утра. Президента России поздравляют губернаторы, политики и общественные деятели, лидеры других стран. Между тем праздничный день для президента останется рабочим. В планах Путина — провести телефонные разговоры по международной повестке, а также заниматься внутренними делами. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин 08:58 07.10.2020 Из биографии Владимира Путина: родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. 09:02 07.10.2020 Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил Владимира Путина с днём рождения. Глава островного региона поблагодарил президента за огромный труд на благо России и её граждан. «Вы уделяете особое внимание Дальнему Востоку, и в том числе Сахалинской области. Благодаря этому наш регион получил новый импульс развития, возможности для реализации важных для сахалинцев и курильчан проектов», — отметил губернатор Сахалина. Лимаренко пожелал президенту крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности. 09:17 07.10.2020 С днём рождения Владимира Путина поздравил глава Тувы Шолбан Кара-оол. «Говорил не раз и повторю ещё раз — нам повезло с Президентом. От всей Тувы здоровья Вам, уважаемый Владимир Владимирович, бодрости и неиссякаемой энергии в воплощении президентских планов. Тува всегда рада Вам. Ждём», — говорится в поздравлении, опубликованном на странице главы республики в соцсети «ВКонтакте». 09:36 07.10.2020 Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина, разместив в instagram своё поздравление и видео с поздравлениями местных жителей. «Поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения!» — написал Минниханов. https://www.instagram.com/p/CGB9gLVKDMI/ 09:40 07.10.2020 «Сегодня день рождения у Владимира Владимировича Путина! Поздравляю президента!», — написал в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин. 10:07 07.10.2020 Совфед поздравляет президента РФ Владимира Путина с днем рождения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Об этом: Совфед желает Путину успехов в созидательной деятельности 10:24 07.10.2020 Владимир Путин [Дарья Антонова © ИА REGNUM] 10:28 07.10.2020 Владимира Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан», — говорится в поздравлении. Читайте также: Лукашенко поздравил Путина с днем рождения 10:38 07.10.2020 Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы югоосетинского государства. Подробности в материале: Глава Южной Осетии поздравил Путина с днем рождения 10:43 07.10.2020 Свои поздравления президенту России Владимиру Путину направил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Текст его поздравительного послания 7 октября обнародовало туркменское государственное информагентство TDH. Читайте подробнее: Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения 10:49 07.10.2020 Президент Абхазии Аслан Бжания 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы абхазского государства. Президент Абхазии Аслан Бжания. presidentofabkhazia.org Подробности в материале: Глава Абхазии поздравил Путина с днем рождения 11:02 07.10.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов. Об этом: Спикер Госдумы пожелал Путину крепкого здоровья и успехов 11:17 07.10.2020 Владимир Путин [Дарья Антонова © ИА REGNUM] 11:35 07.10.2020 Праздновать день рождения и принимать поздравления от близких и друзей Владимир Путин будет вечером. Читайте также: Президент РФ Владимир Путин отмечает свой 68-й день рождения 11:42 07.10.2020 Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину рассказал о праздновании своего дня рождения: «Это мой день рождения, не национальный праздник. Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, не скромно. И думаю, что в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения, в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения». 11:56 07.10.2020 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Instagram поздравил президента РФ с днём рождения. [[[quote-0]]] [[[quote-1]]] [[[quote-2]]] [[[quote-3]]] [[[quote-4]]]

12:19 07.10.2020 Годы руководства страной вызывают ощущение трансформации из человека в функцию, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сохранил человеческие черты характера, в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Президент признал, что его обязанности накладывают отпечаток на общение с друзьями и близкими людьми. Однако такая работа сопряжена с большой моральной отдачей, ведь люди оказывают доверие, а это очень важно. Подробности в материале: Путин считает, что не растерял человеческих качеств на посту президента

12:33 07.10.2020 Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. kremlin.ru

12:39 07.10.2020 Глава Марий Эл Александр Евстифеев направил президенту России поздравление от всех жителей республики, пожелав здоровья, новых свершений, счастья и благополучия. «Благодаря выстроенной стабильной политической системе Вам удалось создать сильное развивающееся государство, с которым считаются на мировой арене. Жители Республики Марий Эл высоко ценят Ваш высокий уровень профессионализма и выражают признательность за поддержку, которую Вы оказываете нашему региону», — говорится в поздравлении.

12:44 07.10.2020 «Владимир Владимирович, с Днем Рождения!», — написал на своей странице в социальной сети глава Удмуртии Александр Бречалов. Он привел цитату главы государства из интервью Ларри Кингу: «Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы. Я верю в то, что все мы пришли для того, чтобы творить добро. И если мы будем это делать, и будем это делать вместе, то нас ждёт успех и в отношениях между собой, в отношениях между нашими государствами. Но самое главное, что мы добьёмся таким образом самого главного — мы добьёмся комфорта в своём собственном сердце».

13:36 07.10.2020 «Владимир Владимирович — пример того, как нужно служить своей стране, своему народу, не бояться ответственности и выкладываться больше чем на 100%. Именно под его началом россияне вернули державность и уважение мира, подняли армию до самых современных высот. Экономика набирает силу, и это видно невооруженным глазом», — подчеркнул глава Тувы Шолбан Кара-оол, поздравляя Владимира Путина с днём рождения.

13:36 07.10.2020 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба узбекского лидера. Читайте также: Президент Узбекистана поздравил Путина с днем рождения

14:02 07.10.2020 Глава Марий-Эл Александр Евстифеев. kremlin.ru

14:17 07.10.2020 Президент России Владимир Путин сегодня с 9:00 проводит разговоры по телефону с главами других стран, принимая поздравления с днем рождения и обсуждая международные вопросы. Об этом 7 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин с 9 утра принимает поздравления от иностранных лидеров — Песков

14:19 07.10.2020 Президент РФ Владимир Путин получил поздравление с днём рождения от первого президента СССР Михаила Горбачёва. Бывший политик пожелал главе государства успехов в работе по защите интересов России на мировой арене. Читайте подробнее: Горбачёв поздравил Путина с 68-летием

14:23 07.10.2020 Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения и пожелал крепкого здоровья, внутреннего равновесия и профессионализма единомышленников. Подробности в материале: Глава Калмыкии пожелал Путину крепкого здоровья и внутреннего равновесия

14:32 07.10.2020 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Об этом он написал в своём Twitter. Об этом: Нетаньяху поздравил Путина с днём рождения

14:38 07.10.2020 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в Instagram поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. «Я признателен Президенту за поддержку проектов развития Новгородской области», — отметил губернатор. https://www.instagram.com/p/CGCW5fwlJR3/

14:38 07.10.2020 «Высоко оценил его огромный личный вклад в укрепление особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией», — пишет Моди. Подробности в материале: Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с днём рождения

14:39 07.10.2020 Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Владимира Путина с днём рождения и поблагодарил за поддержку Донбасса. Читайте подробнее: Глава ДНР поздравил Путина и поблагодарил за поддержку

15:02 07.10.2020 Глава правительства Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом 7 октября индийский премьер-министр сообщил на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: Глава правительства Индии поздравил Путина с днем рождения

15:26 07.10.2020 С днем рождения поздравил по телефону президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев президента России Владимира Путина. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба казахского лидера. Читайте подробнее: Президент Казахстана поздравил Путина с днем рождения

16:04 07.10.2020 Жээнбеков пожелал российскому лидеру здоровья, благополучия и дальнейших успехов на ответственном государственном посту во благо России. Читайте подробнее: Президент Киргизии поздравил Путина с днём рождения

17:13 07.10.2020 Нарендра Моди (cc) Jasveer10

18:07 07.10.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» написал развернутое поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения. Помимо пожеланий, он напомним, в «каком тяжелом состоянии президент принял страну», и отметил, что написал поздравление не потому, что так принято по должности. «Уважаемые земляки! Сегодня у Владимира Владимировича день рождения! От жителей Бурятии и от себя лично хочу пожелать нашему президенту крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, сил, успешной реализации всех планов и идей на благо нашей Родины! P.S. И пусть кто-то думает, что писать такое поздравление я обязан по должности. Никому ничего доказывать не буду. С днём рождения, уважаемый Владимир Владимирович!» — говорится, в частности, в тексте поздравления.

19:10 07.10.2020 Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху kremlin.ru

20:37 07.10.2020 Президент Сербии Александр Вучич 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с 68-м днем рождения. В поздравлении Вучич подчеркнул большой вклад российского лидера в развитие «неразрывной дружбы и братства Сербии и России», а также его принципиальную поддержку Сербии в ее отстаивании государственных и национальных интересов. Подробности в материале: Вучич поздравил Путина с днем рождения

21:36 07.10.2020 Для губернатора Нижегородской области Глеба Никитина главное качество в человеке — надёжность. Это качество включает также ответственность, порядочность, верность данному слову, внутреннюю силу и умение в нужное время подставить плечо. «Я поздравляю от себя и всех нижегородцев с днём рождения по-настоящему надежного человека — нашего президента Владимира Владимировича Путина!» — написал он на своей странице в социальной сети.

21:42 07.10.2020 По мнению губернатора Пензенской области Ивана Белозерецева, каждая встреча с президентом России становится особенно запоминающимся событием. «Сегодня Владимир Владимирович Путин отмечает день рождения. И я считаю обязанным сказать ему не только слова поздравления, но и огромное спасибо за ту поддержку, которую он оказывает нашему региону и его жителям», — написал он в своем аккаунте в Instagram. Белозерцев добавил, что без личного участия главы государства многие социальные объекты в регионе просто не появились бы, а их было немало за последние годы.

21:58 07.10.2020 Глава Чувашии Олег Николаев скромно воздержался от публичных поздравлений в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-служба лаконично ответила ИА REGNUM: «Поздравление уже у президента». Достаточно активный в Instagram и Facebook политик 7 октября ограничился сообщением об участии в мастер-классе по приготовлению тыквенно-картофельного пюре и творожной запеканки с курагой в Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции. На официальном сайте сообщается, что 7 октября глава региона принял участие в открытии клубного пространства «Мой социальный центр» в Шумерле, а также провёл заседание межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробности в материале: Чувашия прислушалась к словам Путина