7 октября празднует день рождения президент РФ Владимир Путин. Ему исполнилось 68 лет.

Поздравления главе государства поступают с самого утра. Президента России поздравляют губернаторы, политики и общественные деятели, лидеры других стран.

Между тем праздничный день для президента останется рабочим. В планах Путина — провести телефонные разговоры по международной повестке, а также заниматься внутренними делами.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
08:58 07.10.2020

Из биографии Владимира Путина: родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.

09:02 07.10.2020

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил Владимира Путина с днём рождения. Глава островного региона поблагодарил президента за огромный труд на благо России и её граждан.

«Вы уделяете особое внимание Дальнему Востоку, и в том числе Сахалинской области. Благодаря этому наш регион получил новый импульс развития, возможности для реализации важных для сахалинцев и курильчан проектов», — отметил губернатор Сахалина.

Лимаренко пожелал президенту крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности.

09:17 07.10.2020

С днём рождения Владимира Путина поздравил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Говорил не раз и повторю ещё раз — нам повезло с Президентом. От всей Тувы здоровья Вам, уважаемый Владимир Владимирович, бодрости и неиссякаемой энергии в воплощении президентских планов. Тува всегда рада Вам. Ждём», — говорится в поздравлении, опубликованном на странице главы республики в соцсети «ВКонтакте».

09:36 07.10.2020

Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина, разместив в instagram своё поздравление и видео с поздравлениями местных жителей.

«Поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения!» — написал Минниханов.

https://www.instagram.com/p/CGB9gLVKDMI/

09:40 07.10.2020

«Сегодня день рождения у Владимира Владимировича Путина! Поздравляю президента!», — написал в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.

10:07 07.10.2020

Совфед поздравляет президента РФ Владимира Путина с днем рождения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Об этом: Совфед желает Путину успехов в созидательной деятельности

10:24 07.10.2020

Владимир Путин [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

10:28 07.10.2020

Владимира Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан», — говорится в поздравлении.

Читайте также: Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

10:38 07.10.2020

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы югоосетинского государства.

Подробности в материале: Глава Южной Осетии поздравил Путина с днем рождения

10:43 07.10.2020

Свои поздравления президенту России Владимиру Путину направил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Текст его поздравительного послания 7 октября обнародовало туркменское государственное информагентство TDH.

Читайте подробнее: Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения

10:49 07.10.2020

Президент Абхазии Аслан Бжания 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы абхазского государства.

Президент Абхазии Аслан Бжания. presidentofabkhazia.org

Подробности в материале: Глава Абхазии поздравил Путина с днем рождения

11:02 07.10.2020

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов.

Об этом: Спикер Госдумы пожелал Путину крепкого здоровья и успехов

11:17 07.10.2020

Владимир Путин [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:35 07.10.2020

Праздновать день рождения и принимать поздравления от близких и друзей Владимир Путин будет вечером.

Читайте также: Президент РФ Владимир Путин отмечает свой 68-й день рождения

11:42 07.10.2020

Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину рассказал о праздновании своего дня рождения:

«Это мой день рождения, не национальный праздник. Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, не скромно. И думаю, что в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения, в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения».

11:56 07.10.2020

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Instagram поздравил президента РФ с днём рождения.

[[[quote-0]]]
[[[quote-1]]]
[[[quote-2]]]
[[[quote-3]]]
[[[quote-4]]]