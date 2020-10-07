Вашингтон, 7 октября, 2020, 08:35 — ИА Регнум. Американская компания EarthCruiser создала компактную кемпинговую надстройку EC Terranova Expedition Camper. Об этом сообщается на сайте компании.

Пресс-служба EarthCruiser EC Terranova Expedition Camper

Надстройку можно установить на шасси таких моделей, как Ford F-350, Chevy Silverado 3500 или Ram 3500 2020+.

От типовых кемперов новинка выгодно отличается более компактными размерами, а также меньшим весом. После трансформирования пикапа в дом на колёсах авто сохраняет свои внедорожные качества. Также EC Terranova Expedition Camper может буксировать лодку или прицеп.

Корпус автодома создан из стекловолокна и пластика. Кемпер оснащён подъёмной крышей с восемью окнами.

Внутри автодома есть спальное место, ванная комната, кухня с раковиной, холодильник, портативная плита, вентиляция, кондиционер и многое другое. В компании уверяют, что в кемпере смогут разместиться одновременно четыре человека.

Старт производства авто намечен на начало 2021 года.

Ранее компания Mitsubishi представила кемпинговый спецпакет для своего пикапа L200. С помощью нового пакета можно трансформировать модель в автодом с кухней, душем и спальными местами, которые расположены в палатке на крыше машины.

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