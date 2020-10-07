Оренбург, 7 октября, 2020, 08:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области утром 7 октября на трассе Оренбург-Акбулак произошло смертельное ДТП. Его жертвами стали три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком

По данным ведомства, автомобиль «KIA Spectra» двигался из Оренбурга в сторону Соль-Илецка. Когда машина выехала на полосу встречного движения, то произошло столкновение с грузовиком «Скания». Три человека (водитель и двое пассажиров легкового автомобиля) скончались на месте.

По факту смертельной аварии полиция проводит проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.