Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2020, 05:20 — ИА Регнум. Принимавшие участие в исследовании морского дна Авачинской бухты Камчатки сотрудники Кроноцкого заповедника заявили, что 95% обитателей морского дна погибли, а те что остались умрут в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Состояние морских млекопитающих и птиц, находящихся на берегу у учёных не вызвало опасения.

При погружении на глубину от 10 до 15 метров участники экспедиции обнаружили трупы морских обитателей.

«95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.

Те морские обитатели, которые остались в живых, могут погибнуть в скором времени, так как нарушена цепочка питания.

Сотрудники заповедника взяли пробы воды, которые будут исследованы. Участники экспедиции отметили, что в мысе Налычева морская вода очень тёмная, имеется коричневая пена.

Одной из возможных причин ЧП в Тихом океане у берегов Камчатки назвали цветение водорослей.

Как сообщало ИА REGNUM, в специально созданный кол-центр поступают звонки от жителей Камчатского края с жалобами на ухудшение здоровья из-за экологической катастрофы в Тихом океане у берегов региона. Только за последние сутки поступило пять подобных сообщений.

Одной из вероятных причин массовой гибели животных в Тихом океане у берегов Камчатки являются природные токсины. Учёные напомнили, что аналогичное ЧП произошло в 80-е годы прошлого века.