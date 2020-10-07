Казань, 7 октября, 2020, 03:30 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии завершил рассмотрение иска крупного российского производителя сахара — АО «Заинский сахар», который пытался оспорить доначисление налога на сумму свыше 161 млн рублей и штрафа на сумму около 67 млн рублей. Судья часть претензий оставил без рассмотрения, а в части отказал. Вердикт, который фактически обязывает завод выплатить более 228 млн рублей, ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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«Заявление открытого акционерного общества «Заинский сахар» в части требования о признании недействительным пункта 2.1.6. решения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №4 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 04.10.2019 года №3−6 оставить без рассмотрения. В остальной части в удовлетворении заявления отказать», — решила судья Галимзянова.

Одновременно с этим были отменены обеспечительные меры, приостанавливающие действие решения налогового органа.

Обжалуя требование на сумму более 228,538 млн рублей, завод, который только в Татарии обеспечивает порядка 50% потребностей рынка, ссылался на то, что выплата «существенно затруднит ведение текущей деятельности».

Ходатайствуя об обеспечительных мерах, предприятие просило учесть сезонный характер работы и возможный срыв контрактов, а также то, что у него есть обязательства по оплате труда перед 650 работниками. Ссылался представитель предприятия и на «текущую ситуацию в экономике, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса».