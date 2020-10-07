Москва, 7 октября, 2020, 03:13 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил претензии госкорпорации «Роскосмос» к разработчику ракет-носителей, в том числе семейства «Протон-М», «Ангара» — научно-производственному центру имени М. В. Хруничева. При этом сумма запрашиваемой неустойки была судом снижена почти в три раза — с 100,8 млн до 33,6 млн рублей. Вердикт может быть обжалован в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

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«Взыскать с ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» в пользу госкорпорации «Роскосмос» 33 606 363 рубля 66 копеек — неустойки (пени). Во взыскании остальной части неустойки отказать», — решила судья Сороченкова, взыскав также в доход федерального бюджета 191 032 рубля государственной пошлины.

Напомним, центр неоднократно получал претензии от госзаказчиков. Так, в феврале 2020 года Минобороны РФ взыскало с него более 20 млн рублей неустойки по контракту на изготовление разгонных блоков «Бриз-М».