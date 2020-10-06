Москва, 7 октября, 2020, 00:43 — ИА Регнум. Подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться ещё две-три недели, затем должна произойти стабилизация ситуации, заявил 6 октября журналистам главврач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков.

Дарья Драй ИА REGNUM

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"Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется, — спрогнозировал эксперт. — К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад».

Он отметил, что коронавирус после завершения пандемии полностью не исчезнет, и что случаи заболеваемости будут фиксироваться в будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 188 пациентов, что является самым большим числом с 11 июля.