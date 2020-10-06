Минск, 6 октября, 2020, 22:58 — ИА Регнум. По фактам пыток и крайне жестокого обращения с участниками оппозиционных мирных манифестаций прокуратура города Минска провела проверку, но засекретила её результаты. Правозащитникам отказано в ознакомлении даже с общими итогами работы прокуроров в ЦИП и ИВС.

Rakoon Генеральная прокуратура Белоруссии

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Международный комитет по расследованию пыток в Белоруссии направил в конце сентября обращение к белорусским прокурорам. Пресс-служба белорусского НГО «Правовая инициативы» опубликовала ответ заместителя прокурора Минска Казимира Кежуна.

«Сообщаю, что интересующие Вас сведения являются служебной информацией ограниченного распространения, сообщил Кежун (орфография и пунктуация сохранены. — При указанных обстоятельствах требования изложенные в обращении удовлетворению не подлежат».

Руководитель «Правовой инициативы» Виктория Федорова так прокомментировала ситуацию: «Информация о пытках и бесчеловечных условиях содержания на Окрестина поразили не только граждан Белоруссии, но и весь мир. Те адские условия, в которых содержались задержанные, не соответствуют не только международным стандартам, но и белорусскому законодательству. Учреждения на пер. Окрестина не просто так называют пыточной: перенаселенность камер в 10 раз, отсутствие еды и воды, периодические избиения — лишь немногое, с чем столкнулись мирные протестующие».

«Отмечу, что исходя из п. 1 ст. 9 Закона о прокуратуре, прокурорский работник действует гласно и открыто. Следовательно, в случае наличия соответствующего запроса общественности должна быть предоставлена информация. Попытка скрыть информацию говорит только об одном — прокуратура не сделала ничего», — констатировала Федорова.