Ханты-Мансийск, 6 октября, 2020, 22:53 — ИА Регнум. В Югре назначен новый глава управления МВД России. Им стал полковник полиции Дамир Сатретдинов, ранее занимавший пост начальника полиции МВД по Хакасии. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 6 октября 2020 года.

30.мвд.рф Дамир Сатретдинов

Ранее занимавший пост главы управления УМВД по ХМАО генерал-майор Василий Романица назначен на должность заместителя начальника Главного управления на транспорте МВД России.

Дамир Сатретдинов родился 20 июня 1972 года в Астрахани. Имеет высшее образование. В органах внутренних дел служит с 1994 года. Начинал с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города Астрахани. С 2017 года — заместитель начальник полиции УМВД России по Астраханской области. В феврале 2020 года Дамир Сатретдинов был назначен на должность начальника полиции МВД по Хакасии.