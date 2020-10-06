Вена, 6 октября, 2020, 22:46 — ИА Регнум. В крови и моче российского блогера Алексея Навального найдены отравляющие вещества, сообщили 6 октября в заявлении, распространённом ОЗХО.

Генри Александр. В лаборатории 1860-1864

Уточняется, что в анализах блогера оказались ингибиторы холинэстеразы, структурные характеристики которых совпадают с отравляющими веществами, упомянутыми в Конвенции по запрещению химического оружия.

В списки Конвенции по химикатам, стоит отметить, эти вещества, которыми якобы был отравлен российский блогер, не включены.

Отметим, что ОЗХО таким образом подтвердило версию Берлина об отравлении Навального химикатами. Запад внушает всему миру версию, что Навального отравили по распоряжению российского руководства.