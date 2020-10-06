Париж, 6 октября, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил речь своего французского коллеги Эммануэля Макрона об исламском сепаратизме, назвав ее «провокацией», а французского лидера — «наглым». Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Слова Макрона, который заявил, что ислам находится в кризисе в городе, где мусульмане составляют большинство, выражают больше, чем просто неуважение. Это настоящая провокация», — заявил Эрдоган в ходе религиозной церемонии в столице Турции городе Анкара.

«Разговоры о структуризации ислама свидетельствуют о злоупотреблении властью и даже о наглости главы Франции. Кто вы такие, чтобы говорить о структуризации ислама?» — воскликнул президент Турции.

Напомним, 2 октября Макрон представил проект Закона о борьбе с исламским сепаратизмом, который правительство страны рассмотрит 9 декабря. Согласно новому законопроекту, каждая ассоциация, зарегистрированная на территории Франции, должна будет подписать контракт о соблюдении республиканских ценностей для получения государственных субсидий.