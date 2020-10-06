Курган, 7 октября, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Курганская область перевыполнила план 2020 года по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Наибольшие объёмы агропродукции поставлены в Казахстан и Китай, сообщает пресс-служба главы региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

Продукция Курганской области поставляется в 25 стран мира. По итогам 9 месяцев 2020 года объём экспорта продукции АПК Зауралья составил $20,5 млн при годовом плане $17,8 млн рублей. Или 112,9% к аналогичному периоду 2019 года.

Отгружено 28 573 тонны зерна, или 240% к уровню аналогичного периода прошлого года, а также 370 тонн муки — 231%, 15 928 тонн семян масличных культур — 207%.

Из Курганской области на экспорт было отгружено 938 тонн воды и напитков, или 118% к уровню 2019 года, и соки — 764 тонны, или 113%.