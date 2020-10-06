Ижевск, 6 октября, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Власти Удмуртии в ближайшее время подготовят заявку в Минздрав России на получение дополнительно 100 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира в социальной сети.

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Все поступившие в рамках пробной партии 42 дозы вакцины распределены.

«Например, сегодня прошли вакцинацию четыре врача из бригад скорой медицинской помощи. Завтра будут привиты семь участковых терапевтов… Сегодня все, поставившие прививку, чувствуют себя хорошо», — заверил глава региона.

По плану до конца года республика должна получить 1290 доз, при этом уже на данный момент только от медицинских работников, желающих сделать прививку, получено 2,5 тыс. обращений.

«Поэтому мы подаем заявку в Министерство здравоохранения и просим их до конца года нам обеспечить 100 тыс. доз вакцин от ковида», — подчеркнул Бречалов. При этом глава республики напомнил, что промышленное производство вакцин начнется в следующем году, но выразил надежду на досрочное начало выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии начинается набор доноров для заготовки антиковидной плазмы. Непосредственно забор плазмы планируют начать 19 октября на станции переливания крови в Ижевске у 300 постоянных доноров. Сейчас проводится тестирование для выявления титров антител.

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