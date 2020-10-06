Москва, 6 октября, 2020, 21:03 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват четырёх самолётов ВВС Великобритании над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили 6 октября в Национальном центре управления обороной.

Су-27

Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства над Чёрным морем были обнаружены четыре воздушные цели, приближавшиеся к границе России. Для их опознания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135, два истребителя Typhoon и самолёт-заправщик КС-3 ВВС Великобритании и сопроводил их над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, после разворота иностранных самолётов от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения воздушного пространства России допущено не было.