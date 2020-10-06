Москва, 6 октября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Власти Москвы не рекомендуют гражданам, которым заблокировали социальные карты для проезда, передвигаться по городу без крайней необходимости. Об этом 6 октября заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске

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"Речь о штрафах для физических лиц не идёт. Но никто не отменял обязательного использования масок и перчаток в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Чиновник отметил, что данной категории граждан можно выходить в ближайший магазин, заниматься спортом, дойти до аптеки или медучреждения, но всё же им рекомендуется «в целях самосохранения без крайней необходимости не передвигаться по городу».

Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить действие социальных карт, дающих право на льготный проезд в общественном транспорте, для жителей старше 65 лет и школьников.