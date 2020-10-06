Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Снять санкции с Украины просто так невозможно, потому что это была ответная мера — как и в отношении всех стран, вводивших антироссийские рестрикции. Однако, в будущем, вероятно, это произойдёт, уже сейчас нужно готовиться к этим изменениям.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком

Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на встрече в Ново-Огарёво с главой политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком 6 октября.

Отвечая на просьбу промышленников Украины частично снять санкции, введённые Россией, глава государства отметил, что Москва санкций против Украины не вводила.

Путин «Всё, что мы делаем, мы делаем в ответ — в отношении тех государств, которые сделали определённые шаги в отношении России, против России».

Глава РФ признался, что очень переживает за украинцев, «которые работали на предприятиях», ориентированных на российский рынок, и теперь оказались «в сложном положении» по вине украинских властей.

Путин «Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких‑то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема».

По поводу гипотетической отмены санкций российский президент выразил надежду на то, «это произойдёт» когда-то в будущем.

Путин «И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в правительстве поработать».

Как сообщало ИА REGNUM, Медведчук ранее заявил, что привёз в Москву просьбу от 240 украинских предприятий рассмотреть возможность ослабления санкций.