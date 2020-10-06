Кострома, 6 октября, 2020, 19:05 — ИА Регнум. В Костромской области продлят действие программы по выделению бесплатных участков под огороды. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Наталья Диева ИА REGNUM Картофель

По информации СМИ 44, на следующий год в муниципалитетах под эти цели выделили около 2000 гектаров земли. Приём заявок от костромичей на получение наделов уже начат.

Напомним, выдача бесплатных земельных наделов задумывалась костромскими властями как одна из мер поддержки людей в пандемию коронавируса. Предполагалось, что собственное хозяйство поможет костромичам легче пережить период безработицы и экономических трудностей.

В 2020 году в районах области сформировали перечень из 600 бесплатных участков. Наделов оказалось больше, чем огородников, — обрабатывать бесплатную землю согласились 140 семей.

Изначально участки под выращивание картофеля и овощей хотели выделять на один сезон. Но костромичи засомневались, что усилия, вложенные в обработку огородов, могут окупиться за один год, и попросили власти увеличить срок предоставления земли.

Предложение было принято — губернатор региона Сергей Ситников поручил главам муниципальных образований продолжить практику выделения участков в 2021 и последующих годах по заявлениям. Однако нормативно-правовая база, закрепляющая право жителей на выращивание на участках собственного урожая, на данный момент ещё не разработана.