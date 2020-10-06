ТГК-2 назвала дату подачи тепла во все дома Костромы
Кострома, 6 октября, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Завершить подачу тепла во все многоквартирные дома Костромы планируется «до конца этой недели». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании ТГК-2.
По данным на 17 часов 5 октября, отопление поступило в 1760 костромских домов, что составляет 85% от общего количества домов с центральным отоплением на территории города. Напомним, что именно к этой дате батареи должны были нагреться в жилищах всех костромичей.
В оставшихся 15% домов тепло отсутствует по причине повреждений на сетях.
Напомним, что ранее начало отопительного сезона в Костроме в полном объёме жилых домов было ограничено незаконченным плановым ремонтом магистральных тепловых сетей. В ТГК-2 обещали закончить работы к 25 сентября.
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В настоящее время оперативно-диспетчерская служба территориально-генерирующей компании работает в круглосуточном режиме. По словам представителя компании, работы по подключению домов будут проводиться в том числе в вечернее время.