Москва, 7 октября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту прав социальных работников, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

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Изменения вносятся в статью 18 федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно которому гражданину может быть временно отказано в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания или форме социального обслуживания на дому в связи с наличием медицинских противопоказаний, отметил Нилов в ТГ-канале.

Перечень таких противопоказаний утверждается Минздравом. Прописывается, что отказ в предоставлении социальных услуг возможен только при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

Согласно законопроекту, предоставление социальных услуг будет возобновлено после получения соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

Отметим, что перечень медицинских противопоказаний утвержден приказом Минздрава и включает заболевания: туберкулез в открытой форме, острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих, злокачественные заболевания, сопровождающиеся обильными выделениями, психические расстройства, в том числе с употреблением психоактивных веществ и так далее.

«Указанные заболевания могут причинить вред здоровью и жизни иных лиц и обслуживающего персонала стационарных организаций социального обслуживания», — отмечают авторы.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки и отмечает, что «предлагаемое законопроектом положение аналогично установленной федеральным законом норме, применяемой в отношении предоставления социальных услуг в стационарной форме».