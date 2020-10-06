Санкт-Петербург, 6 октября, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Типичные туристические поездки в Петербург удлинились почти до одной недели. Об этом сообщил 6 октября глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пара гуляет по набережной в Петербурге

Корнеев считает, что на этот показатель повлияла программа туристического кешбэка. До пандемии коронавируса путешественник проводил в Северной столице в среднем от 3 до 5 дней. В течение же первого этапа программы кешбэка среднее время пребывания в городе увеличилось до 6−7 дней.

«Первый этап показал для Петербурга очень и очень хорошие результаты, думаю, сложно было рассчитывать на что-то лучшее в той ситуации, в которой индустрия оказалась», — сказал Корнеев.

Всего около 50 туроператоров и 160 отелей Петербург поучаствовали в программе. Корнеев рассчитывает, что Петербург будет активным участником программы и на втором этапе, когда туристический кешбэк смогут получить и с поездок на две ночи — путешествий на выходные.

«Мы потеряли деловой туризм, потеряли детский туризм, международные посещения остановились. Мы хотим максимально использовать те виды поездок, которые работают, которые доступны, в том числе это поездки выходного дня», — сказал Корнеев.

С тем, что идея распространять программу только на поездки от четырех ночевок была неудачной, согласилась и представитель Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Мария Ушакова.

«Это была одна из основных претензий. Много направлений было формата выходного дня. В Петербург люди готовы приехать на две ночи, если у них есть это время. То, что включили туры на две ночи, и то, что нет минимальной суммы [стоимости тура], будет большим толчком, многократно увеличатся продажи», — считает она.

Сергей Корнеев добавил, что позитивный эффект индустрия будет ощущать еще долгое время: вырос интерес к Северо-Западу в целом, включая поездки по «Серебряному ожерелью» с хабом в Петербурге. Северная столица уже обсуждает с Ленобластью совместные туристические продукты, комбинированные варианты туров предлагаются вместе с Псковом, Великим Новгородом и Карелией.