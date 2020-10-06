Москва, 6 октября, 2020, 18:24 — ИА Регнум. В РФ будет проводиться активная политика по изъятию денег у бизнеса и граждан, и это неизбежно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов

«И для развития российского бизнеса это не очень хорошая новость, — сказал Зубец. — Но было бы лучше, если бы господин Силуанов, госпожа Набиуллина и масса других высокопоставленных товарищей озаботились не собираемостью налогов, а развитием российской экономики. Единственный способ сделать так, чтобы всем хватило денег, это увеличение налоговой базы. Но мы видим большую активность по сбору налогов, но не видим практически никакой активности в части развития экономики. Мы не видели ни одной внятной инициативы, как можно повысить темпы роста ВВП до тех уровней в 3−4-5%, которые позволят собирать больше налогов, которых хватит на всех, и на стариков, и на многодетные семьи, и так далее».

А простое повышение налогов, как полагает Зубец, это тупиковый путь развития.

«От этого надо отказываться и думать не о том, где выгрести завалявшиеся в углу три рубля, а о том, как сделать так, чтобы темпы роста российской экономики были выше среднемировых. Большого ума тут не надо. Путь по разгону экономики многие страны проходили перед нами. Это Китай, Южная Корея, Сингапур и масса других примеров», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, что в ближайшие годы бюджету РФ предстоит немало расходов, а значит, будет расти налоговая нагрузка на бизнес.