Братск, Иркутская область, 6 октября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. В Братске случаи заражения коронавирусом выявлены на станции переливания крови. COVID-19 подтвердился у двух работников, сообщает «Братская студия телевидения».

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Уточняется, что всех, кто контактировал с заразившимися, отправили на карантин. Решение о введении карантина в самом учреждении будут принимать в Иркутске — местный филиал является структурным подразделением областной станции.

Отметим, что, по данным на сегодня, 6 октября, в Братске выявлен 891 случай заражения коронавирусом, выздоровели 703 пациента.