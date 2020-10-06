Калуга, 6 октября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Свыше 160 лесных деревьев на сумму более 590 тысяч рублей вырубили на одном из земельных участков в пригороде Калуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Nedelya40.ru В Калуге незаконно вырубили лес

По информации правоохранителей, мужчина, руководящий вырубкой, пояснил, что земельный участок взят им в аренду, а имеющиеся насаждения препятствуют ведению земледельческих работ. В ходе проверки документов было установлено, что разрешение на вырубку древесных пород на арендованном участке мужчина в установленном порядке не получал.

По данному факту следственным возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Ведется следствие.