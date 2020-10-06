Судак, Крым, 6 октября, 2020, 17:11 — ИА Регнум. На молодёжном образовательном форуме «Таврида» завершилась «антишкола» дизайна, архитектуры и психологии. За несколько дней на ней побывали около 200 молодых творцов, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба «Тавриды» Антишкола дизайна, архитектуры и психологии

Совместно с Московским государственным медицинским университетом им. Сеченова и министерством курортов и туризма РК участники форума разработали темы своих проектов. Среди них: «Руссо туристо, облико морале», или психология туриста в Крыму; «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён»: психология крымского гостеприимства; «Я прививки не боюсь, если надо — уколюсь!»: профилактика/сопровождение и реабилитация после эпидемий.

Итогами работы команд стали проект сайта для взаимодействия с туристом «Твой Крым», позволяющий предлагать свои идеи либо сообщать о проблемах, а также пилотные версии обучающего и социального видеороликов, программа тренинга «Прививка от тревоги», плакаты-стартер-паки и информационная брошюра для детей.

Жюри, в состав которого вошли глава Минкурортов Вадим Волченко, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, директор института психолого-социальной работы университета им. Сеченова, доктор психологических наук Мария Киселёва, писатель, радио‑ и телеведущий Виктор Ерофеев, высоко оценили способности ребят и приняли единодушное решение — взять для дальнейшей реализации все три кейса.

глава минкурортов Вадим Волченко «Выбирать было довольно сложно. Безусловно, с чем-то готов поспорить, с чем-то не согласиться, но хочу отметить, что первый кейс был очень эмоциональный, содержал множество интересных идей, второй — концептуальный, была представлена целая стратегия. А третий кейс — это уже готовый продукт, который можно и нужно использовать. Также у нас есть предложение: создать совместно с участниками «Тавриды» такую долгоиграющую историю, направленную как на повышение качества гостеприимства, так и на улучшение отношения туриста к той территории, на которой он отдыхает».

Напомним, на «Тавриде» также выступил с лекцией Михаил Егошин, директор по регионам франшизы дизайн-завода Flacon. Он научил участников проектировать пространства так, «чтобы в них была жизнь».