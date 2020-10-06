В Югре тренер спортивной школы объявил голодовку
Нефтеюганск, Югра, 6 октября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) на центральной городской площади объявил голодовку тренер по лыжным гонкам спортивной школы по зимним видам спорта Максим Мальчиков. Видео с его обращением к главе города Сергею Дегтяреву опубликовано в группе общественной организации «НЮГРА» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом Максим Мальчиков пытается привлечь внимание к «бардаку и беспределу», который царит в спортивной школе по зимним видам спорта.
В комментариях к видео отмечается, что год назад в спортшколе сменилось руководство — бывшего директора уволили по подозрению в растрате. Новый руководитель, по мнению нескольких тренеров и протестующего Максима Мальчикова, разрушил окончательно материальную базу школы, наблюдаются несправедливые начисления зарплат и премий.
Горадминистрация Нефтеюганска пока не реагирует на протест тренера.