Нефтеюганск, Югра, 6 октября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) на центральной городской площади объявил голодовку тренер по лыжным гонкам спортивной школы по зимним видам спорта Максим Мальчиков. Видео с его обращением к главе города Сергею Дегтяреву опубликовано в группе общественной организации «НЮГРА» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/nyugra Максим Мальчиков на центральной площади Нефтеюганска

Таким образом Максим Мальчиков пытается привлечь внимание к «бардаку и беспределу», который царит в спортивной школе по зимним видам спорта.

«У нас в школе большое количество нарушений, связанных с Трудовым кодексом, хранением персональных данных, начисляются незаконные премии. Порядка 100 жалоб мы уже написали в разные инстанции. Есть заключение правоохранительных органов, которые наложили на спортивную школу порядка 400 тыс. рублей штрафов. Но, к сожалению, чиновники, которые виновны в бардаке, продолжают свою деятельность. Я прошу у правительства автономного округа, у мэра Сергея Дегтярёва, отреагировать на нарушения должным образом», — говорит Максим Мальчиков в опубликованном видео.

В комментариях к видео отмечается, что год назад в спортшколе сменилось руководство — бывшего директора уволили по подозрению в растрате. Новый руководитель, по мнению нескольких тренеров и протестующего Максима Мальчикова, разрушил окончательно материальную базу школы, наблюдаются несправедливые начисления зарплат и премий.

Горадминистрация Нефтеюганска пока не реагирует на протест тренера.