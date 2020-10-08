Москва, 8 октября, 2020, 05:18 — ИА Регнум. Если искать исторические аналогии нынешнему состоянию международных дел на планете Земля, то, как ни странно, их можно усмотреть в меньшем масштабе, но в удивительном подобии структурно, в войне Белой и Алой розы, терзавшей в XV веке Англию. В чем подобие нынешнего великого геостратегического треугольника Россия — Китай — США тому старинному противостоянию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

White House Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Конфликт между СЩА и Китаем, еще пару лет назад казавшийся многим таким далеким и не слишком вероятным, разгорается на наших глазах. Если прислушаться к речам, которые произносили лидеры этих стран на недавней, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, то становится понятно главное — США и Китай, каждый со своей стороны, идут к лобовому столкновению, не будучи в силах перебороть инерцию, набранную в предыдущие годы.

В этом смысле они очень напоминают поведение тех английских семейств, которые в борьбе за власть и разожгли опустошительную войну Белой и Алой розы. При этом, как это часто бывает в истории, ни тогдашние Йорки, ни их противники Ланкастеры не получили главный приз, власть над Британией досталась Тюдорам, которые смогли найти дорогу к объединению страны, а не к продолжению изнурительных конфликтов. Кто же сможет извлечь для себя пользу из разворачивающегося сейчас противостояния гигантов?

Читайте статью Александра Запольскиса «Путин, Трамп и Си в ООН как второе прочтение войны Алой и Белой розы».