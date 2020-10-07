Москва, 7 октября, 2020, 05:19 — ИА Регнум. Изменение формулировок целей, поставленных в майских указах президента России Владимира Путина в 2018 году, что это — «провал» или адекватная мера реагирования на изменившуюся ситуацию? Об ответе на этот вопрос рассуждал обозреватель ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

Следует учесть, что условия, особенно состояние мировой экономики, за последние два года изменились кардинально. Как иначе можно назвать те 6 трлн долл., которые были закачаны в американскую экономику «из ничего», простым решением «количественно смягчить» ситуацию. Евросоюз на этом фоне с его 1,25 трлн евро, выпущенными в экономику по тому же принципу, тоже не добавляет стабильности.

Так что цели развития России надо было как минимум отвязать от ВВП, того показателя, который становится почти произвольным в нынешней ситуации. Какие еще изменения заставляют сформулировать российскую стратегию с большей привязкой к внутренним изменениям, чем к внешним сравнениям?

Читайте статью Александра Запольскиса «Судьба «новых майских указов» после 75-й сессии Генассамблеи ООН».