Калуга, 6 октября, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Калужская область активно включилась в реализацию федерального проекта по созданию опорной сети транспортно-логистических центров. Расширяющиеся возможности ОАО «РЖД» будут способствовать повышению конкурентоспособности мультимодального комплекса «Ворсино». Об этом 6 октября шла речь на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с начальником Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаилом Глазковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства бласти.

Admoblkaluga.ru На рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с начальником Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаилом Глазковым

ОАО «РЖД» и Калужская область успешно реализуют совместные экономические и социальные проекты. Один из них — создание транспортной инфраструктуры ОЭЗ «Калуга» — в рамках вручения Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» был признан «Лучшим проектом государственно-частного партнерства в сфере железных дорог». Общий объем инвестиций, который планируется реализовать до 2021 года, составит 655 млн рублей. Это позволит дополнительно перевозить порядка 3,9 млн тонн грузов. Михаил Глазков отметил, что транспортно-логистический центр «Ворсино» является частью нового транспортного каркаса, формирующегося в настоящее время в центральной части России.

Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» обслуживает большую часть территории Центрального федерального округа и в том числе Калужскую область. По территории региона проходят две основные железнодорожные магистрали: Москва — Киев и Вязьма — Калуга, а также железные дороги, имеющие региональное значение.