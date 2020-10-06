Санкт-Петербург, 6 октября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. За три летних месяца 2020 года Ленинградскую область посетили около миллиона туристов из разных регионов России. Об этом заявили 6 октября в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

По данным областного комитета по туризму, наибольшее число туристов побывало в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах Ленобласти.

В коттеджах и базах отдыха на Карельском перешейке отмечалась 100-процентная заполняемость, увеличился спрос на автомобильный, экологический туризм, а также поездки для занятия экстремальными видами спорта.

Пользовались популярностью у туристов и исторические маршруты: «Серебряное ожерелье России», «Государева дорога», «Русские усадьбы», «Маяки Ленинградской области», «Жизнь замечательных людей».