Ярославль, 6 октября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В Ярославле к дому на улице Батова, пострадавшему от взрыва газа 21 августа, прибыл строительный кран. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Строительный кран у дома в Ярославле

В ближайшие дни начнется разборка поврежденных конструкций дома. Об этом жителям рассказал мэр Владимир Волков, побывавший у дома накануне. Пока что речь идёт о втором подъезде, где и произошёл взрыв газа.

В самом доме в настоящее время никто не проживает. Судьба дома пока неизвестна. Сначала власти заявили о том, что будут его восстанавливать, а затем перенесли принятие решение до итогов новой экспертизы. Она должна была быть готова еще в сентябре, но её результаты пока не известны общественности.