Ярославль, 6 октября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. 27 сентября 2020 года состоялась презентация видеоклипа на песню, посвященную известному ярославскому фестивалю «День медведя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

НП МОТ «Золотое Кольцо» Кадр из клипа «День медведя»

Всероссийский семейный фестиваль «День медведя» традиционно проводится в Ярославле в последнее воскресенье марта и посвящён встрече весны. Медведь изображён на гербе города, а праздник проходит около бронзовой скульптуры на улице Первомайской. Песню «День медведя» написала известная ярославская группа «Мамульки бенд».

«Мы благодарим участников группы «Мамульки бенд» за музыку и слова, команду художника-иллюстратора и аниматора за живую, яркую и запоминающуюся картинку к песне. Надеемся, что этот видеоклип начнет свое путешествие по стране с помощью сети интернет и Ярославль, его культурные и фестивальные традиции, попадут на экраны каждого смартфона в каждом уголке России», — рассказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

В последнее время Ярославль активно использует «медвежью» тематику для повышения туристической привлекательности города. Как ранее сообщало ИА REGNUM, рядом с памятником открылся музей «Кутюр-шоу «Медвежий угол», а его создатели заявили о выпуске линейки одежды для туристов.