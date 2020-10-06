На выходки против России надо отвечать жестко, предметно и не только в ООН
Москва, 6 октября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. В антироссийском демаршепредставителей шести западных стран не былоникакой смысловой составляющей, кроме демонстрации враждебностик России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 6 октября, комментируя заявления постпреда России при ООН Василия Небензи.
Михаил Васильевич Демурин
Как сообщалось ранее, Небензя рассказал, что представители шести стран — членов Совета Безопасности ООН заблокировалиинициированное Россиейвыступлениеэкс-директора Организации по запрещению химического оружия Хосе Бустани.
«В этом антироссийском демарше Бельгии, Великобритании, Германии, США, Франции и Эстонии нет никакой смысловой составляющей, кроме демонстрации враждебности и преобладания — пусть и временного. Представители указанных стран не могли не понимать, что содержание заблокированного ими выступления в Совете Безопасности первого директора Организации по запрещению химического оружия Хосе Бустани всё равно будет доведено до сведения мировой общественности через включение его в выступление российского представителя. Так что тут мы наблюдаем полное единство формы и содержания, и основа этого единства — враждебность к России и враждебность к истине.
Стыдить и позорить современный Запад, конечно, надо, он этого более чем заслуживает, и Василий Небензя прав, что это делает, но этого мало. Необходимо, уверен, брать такие выходки на заметку, вести им счёт и предметно на них отвечать. Отвечать в случае с каждой страной отдельно, наступая на её интересы, «наказывая», если хотите, её, причем всякий раз указывая, что послужило причиной нашего желания «прижать» её в том или ином важном для неё международном или внутреннем вопросе. Делать это надо, конечно, негласно, никогда не подтверждая, что такая линия проводится, но проводить такую линию надо последовательно и жёстко. Другого варианта напоминания (в случае Франции или, скажем, Германии) или обучения (в случае с Эстонией) тому, что главным принципом международной политики является принцип взаимности, я не вижу», — отметил Михаил Демурин.