Обнинск, Калужская область, 6 октября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. В Обнинске, во втором по величине городе Калужской области, на дистанционную форму обучения переведены восемь классов в связи с выявлением случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила на планёрке в городской администрации начальник управления общего образования Обнинска Татьяна Волнистова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В школе № 11 на дистанционное обучение перевели три класса начальной школы, в лицее «Держава» — один восьмой класс, в школе № 16 — девятый и одиннадцатый классы, в школе № 6 — один седьмой класс, в школе №13 — девятый класс. Контрольный срок по наблюдению за самочувствием учеников данных классов — 13 октября. Уровень качества дистанционного обучения контролируется руководителями образовательных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Обнинске по состоянию на 5 октября выявлено 253 подтверждённых положительных результатов теста на новую коронавирусную инфекцию. Калужская область по количеству зараженных коронавирусом занимает 35-е место в стране. Ежедневно в регионе проводится более 1500 исследований на COVID-19.