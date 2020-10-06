Вашингтон, 6 октября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. В сети появились шпионские фото испытаний на дорогах общего пользования в Детройте Infiniti QX60 2022 модельного года. Снимки размещёны на сайте Motor1.

Motor1 Infiniti QX60 2022 модельного года

Фотошпионы запечатлели новинку под плотным камуфляжем. Через камуфляжную плёнку можно разглядеть в верхних углах носовой части узкие заостренные фонари. Также просматривается широкая полоска решётки радиатора. Снизу лицевой панели имеются зубчатые поперечины с металлической отделкой.

Силуэт тестируемого авто соответствует концептуальному автомобилю, показанному ранее. Ещё одной отличительной особенностью модели являются неспрятанные дверные ручки.

В концептуальной модели QX60 был установлен большой дисплей наверху центральной консоли, где также имелись узкие вентиляционные отверстия и панель управления. Что же касается консоли, то она включает в себя ручку переключения коробки передач, а также различные кнопки управления опциями авто.

Соберут первый серийный QX60 в 2021 году, а в продажу он поступит в 2022 году.

Ранее компания Infiniti представила новый семейный кроссовер QX60 следующего поколения под названием Monograph. Массовое производство новинки начнется в 2021 году.

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