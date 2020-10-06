Москва, 6 октября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Относятся с доверием к врачам в больницах и поликлиниках более половины жителей России (56%). Не доверяют 33%, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Прием у врача

Развитие сюжета: ФОМ: в России растёт престиж профессии врача

Отмечают высокий уровень квалификации современных российских врачей 33% опрошенных, низкий — 42%. Состояние здравоохранении в РФ называют хорошим 10%, плохим — 48%, удовлетворительным — 37%.

При плохом самочувствии 33% респондентов предпочитают сразу идти к врачу, лечатся самостоятельно крайне редко. 64%, напротив, лечатся самостоятельно и обращаются к врачам только в крайнем случае.

Опрошены 4−6 сентября 2020 года 1000 граждан России старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, престиж профессии врача в последнее время растёт, в этом уверены 36% жителей России.

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