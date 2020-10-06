Киев, 6 октября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что угроза военного вторжения России на юг Украины остается актуальной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 6 октября.

Ходжесу напомнили, что именно он ранее прогнозировал, что Россия может использовать учения «Кавказ-2020», чтобы начать прямое вторжение на юг Украины, но «к счастью, этого не произошло».

«Я бы пока не объявлял о победе… Если у вас есть учения такого масштаба, вы создаете большую инфраструктуру, проводите большую логистическую подготовку… эти российские упражнения или репетиции — это отработка очень специфических действий, которые могут или не могут потребоваться. Я уверен, что Генштаб ВС Украины за этим очень внимательно следит», — заявил представитель США. Он отметил, что учения «Кавказ-2020» как минимум были сигналом, «который в данном случае показывает Украине и всем остальным в регионе: посмотрите, что мы можем сделать».

«Так что, если хотите, это часть усилий по запугиванию», — отметил генерал.

Ходжес заявил, что следующая критическая точка — местные выборы на Украине (должны состояться 25 октября), и особенно в Херсонской области.

«Вы до сих пор слышите эту информационную кампанию о гуманитарном кризисе в Крыму, о нехватке воды… Для меня эти вещи связаны — как возможность сочетания информации, коррупции, влияния на выборы и потенциальной угрозы применения военной силы. Всё это разные аспекты того, как Россия пытается достичь своих целей», — резюмировал бывший командующий войсками США в Европе.

ИА REGNUM напоминает, что летом на Украине была развернута целая кампания о возможном вторжении России в Херсонскую область. Соответствующие заявление озвучивались даже на уровне МИД страны, а одним из ключевых западных комментаторов по этой теме стал именно Ходжес.