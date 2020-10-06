Ярославль, 6 октября, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Новый депутат Госдумы России от Ярославской области Андрей Коваленко вошёл в комитет по экологии и охране окружающей среды. Как передает корреспондент ИА REGNUM, решение принято на заседании нижней палаты парламента в конце сентября.

Yarregion.ru Андрей Коваленко

Коваленко более компетентен в вопросах спорта: он является олимпийским чемпионом по хоккею, долгие годы возглавлял профсоюз игроков и тренеров Континентальной Хоккейной Лиги. В Ярославской облдуме он был представителем Думы по взаимодействию с международными спортивными организациями и спортивными федерациями. В интересе к теме экологии в публичном пространстве Коваленко ранее замечен не был.

Александр Грибов, ранее являвшийся депутатом от 194 округа, входил в комитет по государственному строительству и законодательству, являлся заместителем председателя комитета.