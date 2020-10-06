Лондон, 6 октября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В сети появились фотографии и новая информация о британском рестайлинговом седане Jaguar XF. Снимки авто распространила пресс-служба марки.

Пресс-служба Jaguar Рестайлинговый Jaguar XF

Автопроизводители оснастили модель новым интерьером с новейшей электронной начинкой. Дизайн авто изменился незначительно, а моторная линейка сокращена — оставлены только четырёхцилиндровые агрегаты. В компании подчеркнули, что цель модернизации — дистанцирование среднеразмерного XF от предыдущей модели XE.

Изменению подверглись только пластиковые детали, а металлический кузов остался прежним. Так, решётка радиатора теперь имеет ячеистый рисунок, а по её бокам появились воздухозаборники. Передняя оптика сохранила прежние формы, однако внутри фар появились светодиодные матрицы. Дневные ходовые огни выполнены в виде сдвоенной буквы «J».

На корме также имеются новшества. На заднем бампере размещена хромированная полоса, а задние фонари затемнены. В качестве «обуви» рестайлинговая модель получила новые колёса в трёх вариантах дизайна. Их диаметр варьируется от 18 до 20 дюймов.

Напомним, старт продаж рестайлингового Jaguar XF в РФ начнётся весной 2021 года.

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