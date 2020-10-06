Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. За последнее время в России модернизировали довольно много крупных спортивных объектов, пришло время расширять сеть небольших площадок и залов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 6 октября на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивный зал

Он подчеркнул, что нужно строить и обновлять сеть небольших, хорошо оснащённых площадок и спортивных залов. Они должны находиться для граждан в шаговой доступности, а доступ на них нужен «в основном» бесплатный.

Особенно это касается сельских территорий, где спортивная инфраструктура пока явно недостаточно развита, отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал удовлетворительными итоги реализации стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года. Он отметил, что число людей, регулярно занимающихся спортом, выросло до почти 50 млн человек.

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