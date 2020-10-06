Москва, 6 октября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Пяти субъектам РФ выделено более 1,26 млрд рублей на модернизацию ЖКХ. Распоряжение об этом 6 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Водопроводные трубы

Развитие сюжета: Итоги визита Михаила Мишустина в Ярославскую область: экология, туризм, ЖКХ

Средства получат Марий Эл, Алтайский край, Кемеровская, Оренбургская и Ярославская области.

Отмечается, что материальная поддержка государства позволит модернизировать объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с износом свыше 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ решило выделить средства по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Переславль-Залесский в марте 2020 года.

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