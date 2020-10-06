Киев, 6 октября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Сокращение на 7−10 млн тонн валового сбора зерновых на Украине в нынешнем году не является «катастрофическим» для страны, заявил на конференции в Киеве эксперт, заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Пугачев подчеркнул, что хорошая новость в том, что голода на Украине не будет — «однако тот потенциал, который может обеспечивать сельское хозяйство, к сожалению, не смогли реализовать полностью», цитирует «Укринформ».

Также он отметил, что эксперты не ожидают стремительного роста цен на продукты питания в связи с относительным неурожаем до конца 2020 года. По его мнению, на Украине будет происходить сезонное повышение на 5−10%. Вместе с тем Пугачев заявил, что цены в супермаркетах в значительной степени будут зависеть еще и от курса гривны к иностранным валютам, «поскольку импорт у нас идет по мировым ценам».

ИА REGNUM напоминает, что нынешнее сокращение урожая на Украине по сравнению с прошлым годом объясняется как трудностями, связанными с коронавирусом, так и большими проблемами с погодой, в частности, длительной засухой, которая наблюдалась на юге страны практически все лето.

Урожай на Украине в 2019 году достиг рекордных 75 млн тонн, однако в этом году он точно не превысит 68 млн тонн. Вместе с тем правительство страны подписало меморандум с экспортерами зерна, чтобы ограничить продажи урожая за границу.