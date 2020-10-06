Кострома, 6 октября, 2020, 11:43 — ИА Регнум. Костромичи с диагнозом COVID-19 продолжают умирать по двое в сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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За последние 24 часа в Костромской области скончался пожилой мужчина в возрасте 87 лет и 81-летняя женщина. Медики отмечают, что пациенты страдали схожими заболеваниями — ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

Отметим, что число жертв новой инфекции с середины сентября в регионе стабильно увеличивается на две в день. По данным на 6 октября показатель достиг отметки в 91 человека.

За сутки в области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 5102 костромича, вылечились 3757 человек. В больницах региона находятся 200 человек, 1053 заражённых лечатся на дому.