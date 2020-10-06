Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Рост средней продолжительности жизни в России тесно связан с растущим интересом граждан к спорту. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в тренировке сборной России по дзюдо. 2016

«Между увеличением числа занимающихся спортом и повышением качества и, главное, продолжительности жизни — абсолютно прямая связь. Это знают не только специалисты. Это для всех очевидно. Объективные данные об этом как раз и говорят, свидетельствуют», — заявил Путин.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 лет. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику, чтобы, как и планируется, число тех, кто ведёт активный образ жизни, к 2024 году достигло 55%, а в 2030 году — 70%», — указал он.