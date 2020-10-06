Чебоксары, 6 октября, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В Чувашиии мужчина напал на 9-летнюю девочку в лифте и надругался. Насильник задержан, возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста), сообщает пресс-служба ведомства.

Chuvashia.sledcom.ru СУ СКР по Чувашии просит граждан внимательно ознакомиться с фотографией подозреваемого

«По версии следствия, днем 2 октября в одном из районов города Чебоксары злоумышленник зашел в лифт жилого многоквартирного дома вместе с ранее незнакомой ему 9-летней девочкой, где, пользуясь малолетним возрастом потерпевшей, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Насильником, по версии следствия, оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 46-летний чебоксарец, последний раз освободившийся из мест лишения свободы в октябре 2019 года. Он арестован.

Вместе с тем следователи не исключают, что он мог быть причастен к другим преступлениям подобного характера и просят внимательно ознакомиться с фотографией подозреваемого. При этом отмечается, что все сведения и мероприятия, проводимые с детьми, не оглашаются, анонимность гарантируется. В соответствии с законом участие несовершеннолетних потерпевших в судебном заседании необязательна, следственные действия проводятся с участием педагогов и психологов с целью минимизации психотравмирующей ситуации для ребенка.