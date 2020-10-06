Москва, 6 октября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Госдуму внесен законопроект Законодательного собрания Калужской области о новых требованиях к легковому такси. В документе обозначено, что легковое такси, наряду со цветографической схемой, таксометром и опознавательным фонарем оранжевого цвета, должно быть в обязательном порядке оборудовано детским креслом, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

(сс) Your Best Digs Детское автокресло

Правительство РФ не поддержало инициативу калужских депутатов, считая, что установление обязанности по оснащению легкового такси указанными детскими креслами возлагает на перевозчика дополнительные расходы по закупке таких систем, что, в свою очередь, может повлечь увеличение стоимости проезда. К тому же, по мнению федеральных чиновников, «наличие одного комплекта детской удерживающей системы не решит проблемы отказа в перевозке лицам, перевозящим двух и более детей, перевозка которых невозможна без использования такой системы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в Калуге произошел инцидент, когда по поводу наличия в автомобиле детского кресла возник конфликт между таксистом и двумя женщинами с ребёнком, который закончился рукоприкладством. В итоге депутаты подготовили проект федерального закона, призванный расширить перечень установленных к таксистам требований.