Санкт-Петербург, 6 октября, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Петербуржцы демонстрируют «отложенный спрос» на разводы: в сентябре, судя по данным комитета по делам ЗАГС, развелись в десять раз больше человек, чем в мае 2020 года, в разгар первой волны пандемии коронавируса.

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Так, в сентябре было зарегистрировано 2 479 разводов, а в мае 2020 года — только 238.

Но даже без учета «корнавирусной» вилки, в целом сентябрьский показатель на 23% превышает показатель сентября 2019 года, когда было зарегистрировано только 2008 разводов.

Тем не менее по итогам девяти месяцев 2020 года число разводов (15 416) оказалось на 22% ниже показателя за девять месяцев 2019 года (19 727) — горожане пока не успели «компенсировать» разрыв с момента открытия госучреждений.

То же самое касается и заключения браков. Из-за провала в районе апреля-мая за девять месяцев в северной столице сумели пожениться только 30 359 пар, в то время как к октябрю 2019 года этот показатель составлял уже 37 202 пары, то есть разница составила 18,4%.