Деревня Юкки, Ленинградская область, 6 октября, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области возведут радиоизотопный центр ядерной медицины. На проектную документацию и результаты инженерных изысканий Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба обладминистрации.

Центр ядерной медицины станет одним из наиболее оснащенных среди клиник подобного профиля в России и мире. На базе центра планируют развивать три направления лечения онкозаболеваний — хирургическую онкологию, химиотерапию и лучевую терапию — с применением новейших ядерно-физических и медицинских технологий.

Проект, который реализует группа «СОГАЗ Медицина», предусматривает строительство двухэтажного здания Радиоизотопного центра ядерной медицины в деревне Юкки (Всеволожский район Ленобласти).

Общая площадь Центра составит около 5344 кв. м. Здесь разместят ускорительный зал с циклотроном — ускорителем протонов с энергией до 70 МэВ, четыре мишенных зала — помещений для систем облучения твердых мишеней с линиями транспортировки пучка протонов от ускорителя, а также зал для пультов управления ускорителем и системой облучения и транспортировки мишеней, зал для временного хранения облученных мишеней и иные помещения медико-технологического, административного и общехозяйственного назначения.

«Вокруг здания Радиоизотопного центра ядерной медицины проложат кольцевой проезд. Для посетителей обустроят парковку на пять машино-мест», — говорится в сообщении.