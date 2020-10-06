Ярославль, 6 октября, 2020, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославле контролировать соблюдение масочного режима в торговых центрах и магазинах предложили с помощью камер видеонаблюдения. С такой инициативой выступил сопредседатель регионального отделения ОНФ Анатолий Упадышев на общегородском совещании 6 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Меры безопасности в Ярославле

На совещании заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии рассказала о рейдах по торговым точкам, которые проводятся ежедневно. В ходе рейдов регулярно выявляются нарушители масочного режима. На торговые точки составляются протоколы, которые передаются в суд. В целом, по мнению чиновников, ситуация становится лучше. После доклада взял слово представитель ОНФ Анатолий Упадышев.

«Используете ли вы в своей практике видеозаписи торговых сетей, чисто оценочно? Потому что когда вы выходите с полицейскими, ситуация сразу же меняется, сарафанное радио разносит информацию о том, что вы пришли с проверками. А мониторинг тех записей, которые в торговых сетях, за час, за два, за три до вашего прихода, просто перемотать, посмотреть и реальную ситуацию увидеть», — сказал Анатолий Упадышев.

Чиновникам идея понравилась.

«Спасибо большое, учтём и попробуем использовать при своей работе», — сказала заместитель начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Светлана Ковалькова.

Очевидно, что использование для мониторинга видеонаблюдения поможет привлекать к ответственности сами магазины, но не покупателей. Составить протокол на гражданина можно только очно.

Мэр Ярославля Владимир Волков призвал подчинённых не останавливать работу по контролю за соблюдением масочного режима. Особый упор он предложил сделать на общественный транспорт. Как заявил Волков, в транспорте для информирования пассажиров о необходимости носить маски нужно использовать аудио‑ и видеосистемы.